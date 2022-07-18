الجيش الإسرائيلي يستعد لأي "تحرك اضطراري" ضد برنامج إيران النووي

أكدت إسرائيل، الأحد، أنها تستعد لاحتمال أن تضطر إلى العمل ضد البرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك، على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، خلال حفل تسليم قيادة الجبهة الداخلية، وفق ما ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“.

وقال كوخافي، إن ”الجيش يستعد لاحتمال أن يضطر إلى العمل ضد برنامج إيران النووي، وإن تجهيز الجبهة الداخلية للحرب مهمة يجب تسريعها في السنوات المقبلة، خاصة في ظل احتمال أن نكون مطالبين بالتحرك ضد التهديد النووي“.

وأكد أن ”الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعداد بقوة للهجوم على إيران، ويجب أن يستعد لأي تطور وأي سيناريو، وإعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني واجب أخلاقي وأمر للأمن القومي“.

وأضاف أن ”خطط العمل العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني هي في قلب الاستعدادات في الجيش الإسرائيلي وتشمل مجموعة متنوعة من الخطط العملياتية، وتخصيص العديد من الموارد، والحصول على الأسلحة المناسبة، والاستخبارات والتدريب“.

وأشار إلى أنه ”يعتبر الاتفاق النووي خطيرا، وأنه وجه الجيش الإسرائيلي لإعداد خطط عملياتية جديدة لضرب إيران من أجل وقف برنامجها النووي إذا لزم الأمر“.

وتأتي هذه التصريحات، بعد أن أكد مستشار للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن ”إيران قادرة من الناحية الفنية على صنع قنبلة نووية، لكنها لم تقرر ما إذا كانت ستبنيها“.

واستقبل كوخافي في وقت سابق من اليوم الأحد، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، ”لبحث التدريب وتطوير القدرات الهجومية لدوائر واسعة في مواجهة التهديدات متطورة“، وفق ما ذكر موقع ”يديعوت أحرنوت“.

وشدد خلال لقائه المسؤول العسكري الأمريكي على ”أهمية وجود نظام دفاع جوي متكامل للصواريخ، إلى جانب الحاجة إلى تعاون أمني“.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن ”الطريقة الوحيدة لإيقاف إيران هي وضع التهديد العسكري بعملية ضدها على الطاولة“.

وقال لابيد: ”تحدثنا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التهديد الإيراني من أجل ضمان عدم وجود إيران نووية“، مشيراً إلى أن ”هذا مهم ليس فقط لإسرائيل ولكن للعالم بأسره“.