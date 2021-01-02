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الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم إيراني محتمل من اليمن

منذ 56 دقيقة
الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

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أفادت هيئة البث الإسرائيلي الحكومية يوم السبت بأن الجيش يستعد لهجوم إيراني محتمل على أهداف إسرائيلية، انطلاقا من اليمن أو العراق.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديرات الاستخباراتية في إسرائيل تشير إلى احتمال إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة هجومية، ضد أهداف في إسرائيل من اليمن أو العراق، ردا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وأجرى الجيش الإسرائيلي مباحثات الأسبوع الماضي حول هذه الهجمات المحتملة، وتمت الإشارة إلى إمكان تنفيذها من قبل الميليشيات العراقية أو الحوثيين في اليمن، بحسب المصدر.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد حذر مؤخرا الدول الحليفة لإيران من أي هجوم ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدا أن “ثمن الهجوم سيكون باهظا على أصحابه”.

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