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الجيش الإسرائيلي يستهدف شخصاً تابعاً لـ"حزب الله" في الجولان السوري

10 - مايو - 2021
عناصر من الجيش الإسرائيلي بالجولان-أرشيفية

عناصر من الجيش الإسرائيلي بالجولان-أرشيفية

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استهدفت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي، الإثنين، منزلاً في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مدني ، حسب ما أفاد إعلام النظام السوري .

بدوره أكد المرصد السوري، أن مروحية إسرائيلية استهدفت شخصا يعمل لصالح “حزب الله” اللبناني قرب موقع عين التينة في الجولان السوري.

وقبل أيام، استهدفت غارات محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، من دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كما تحدّث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ضربات إسرائيليّة استهدفت اللواء 90 ونقاطاً عسكريّة للجيش السوري في محيط بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل عشرات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني ومواقع للجيش السوري.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل التصدّي لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري قرب حدودها.

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