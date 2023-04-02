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الجيش الإسرائيلي يسقط مسيّرة اجتازت الحدود الشمالية

منذ 18 دقيقة
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

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قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة مجهولة (الأحد 2-4-2023) بعد عبورها من سوريا على ما يبدو مع اشتداد حدة التوتر بين الجانبين.

وأضاف في بيان أن الطائرة التي أسقطها لم تشكل أي تهديد.

ودأبت إسرائيل على شن هجمات في السنوات الماضية على ما وصفتها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.

واستهدفت إسرائيل مواقع في محافظة حمص السورية في غارة في ساعة مبكرة من صباح الأحد في حين قالت مصادر مخابراتية غربية إن الضربات استهدفت مجموعة من القواعد الجوية في المنطقة الواقعة بوسط البلاد حيث توجد قوات إيرانية.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأنباء عن الضربة الأحدث في سوريا وهي الثالثة منذ يوم الخميس. وذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم الأحد أن هجوما إسرائيليا قرب دمشق يوم الجمعة أدى لمقتل عضوين في الحرس الثوري الإيراني.

وتسبب القصف بمقتل عنصران من الميليشيات الموالية لإيران مجهولي الجنسية حتى الآن، وإصابة 5 من عناصر الدفاع الجوي نتيجة القصف الإسرائيلي.

ودون الإشارة لأماكن أو ضربات بعينها، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته في تصريحات أذاعها التلفزيون اليوم الأحد إن إسرائيل “تكبد الأنظمة الداعمة للإرهاب ثمنا باهظا” خارج حدودها.

    المصدر :
  • رويترز

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