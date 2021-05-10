الثلاثاء 28 رمضان 1442 ﻫ - 11 مايو 2021 |
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الجيش الإسرائيلي يطلق عملية “حارس الأسوار”

منذ ساعتين
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم “حارس الأسوار” بعدما تصاعد التوتر في محيط المسجد الأقصى مساء اليوم.

تجددت اليوم الإثنين المواجهات في محيط المسجد الأقصى، بينما انطلقت صفارات الإنذار في المدينة، تزامنا مع قيام حركة “حماس” بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وسماع دوي انفجارات.

وانطلقت صافرات الإنذار من الصواريخ في القدس، يوم الاثنين، فيما أعلنت حماس مسؤوليتها عن ضربة صاروخية، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وحذرت “كتائب القسام” الدولة العبرية من التصعيد، وأمهلتها حتى السادسة من مساء الإثنين “لسحب قواتها والمستوطنين من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح” في القدس الشرقية والتي كانت مسرحا لمواجهات عنيفة خلفت مئات الإصابات، حتى ظهر الإثنين.

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان مقتضب، الاثنين، إخلاء الحائط الغربي (البراق) الذي احتشد فيه الآلاف لإحياء يوم ضم القدس، إثر المواجهات المندلعة في القدس الشرقية.

وقالت الشرطة في بيانها “بدأت قوات الشرطة المتواجدة في حائط المبكى بإجلاء مئات الموجودين إلى أماكن آمنة”.

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