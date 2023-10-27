الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ فوق البحر الأحمر

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات سلاح الجو تعاملت صباح (الجمعة 27-10-2023) مع تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث في بيان له عن اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا “معادية” في المنطقة.

وشدد البيان على أنه “لم يشكل أي تهديد على المدنيين ولم يتم رصد أي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وقع الحادث بعد ساعات من وقوع انفجار في منشأة طبية في منتجع طابا المصري، الواقعة بالقرب من الحدود الإسرائيلية، ليل الخميس، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وذكرت رويترز أن قوات الأمن المصرية وصلت إلى مكان الحادث وتحقق في الحادث.

وتشير السلطات الإسرائيلية إلى احتمالية أن يكون الانفجار ناجماً عن إسقاط طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن وكانت موجهة نحو إيلات، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بحادث أمني في المنطقة وأضاف أنه وقع “خارج حدودنا”.

وفي وقت لاحق، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري أنه “في الساعات القليلة الماضية، تم تحديد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر. وقد تم إطلاق طائرات مقاتلة، والأمر قيد التحقيق. ووفقا لمعلوماتنا الاستخبارية، فإن الأضرار التي لحقت ما حدث لمصر نشأ من هذا التهديد.”