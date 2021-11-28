الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا على حدود غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن اعتقال شاب فلسطيني عبر من الحدود الجنوبية لقطاع غزة إلى داخل السياج الأمني.

وبحسب تغريدة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن الشاب المعتقل لم يكن بحوزته أي أسلحة، ونقل للتحقيق معه.

وتعلن قوات الاحتلال بين الحين والآخر، اعتقال فلسطينيين بدعوى محاولتهم اجتياز السياج الفاصل شرق القطاع.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل خمسة صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، ثم أفرج عن ثلاثة منهم.

وقال زكريا بكر الناشط في مجال الصيادين مساء يوم السبت، أنّ بحرية الاحتلال أطقلت سراح صيادين اعتقلتهما في بحر مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة الصيادين، أنّ وزارة الزراعة ومن خلال الارتباط الفلسطيني، أبلغتنا بأن الحسكة التي فقدت آثارها من الخميس مع اثنين من بحارتها موجودين لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت، إلى أنّ زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت الصيادين، من داخل البحر بدعوى أنهم تجاوزوا المناطق المسموح العمل فيها بمهنة الصيد.