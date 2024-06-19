الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 مواطناً بينهم متضامن أجنبي في الضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، متضامنا أجنبيا ومواطنين فلسطينيين بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية نقلت عنها وكالة الأناضول فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين ومتضامنا أجنبيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وأشاروا إلى أن الحادثة وقعت عقب تصدي المواطنين لاعتداء من قبل مستوطنين يهود.

وبينوا أن المتضامن (لم تعرف جنسيته) اعتقل بينما كان يوثق اعتداء المستوطنين.

وعادة ما يتواجد متضامنون أجانب في منطقة مسافر يطا التي يتعرض فيها الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين بشكل متزايد.

وفي وقت سابق اليوم قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 40 مواطنا على الأقل الأربعاء، وإنه اعتقل 90 مواطنا خلال أيام عيد الأضحى، ليرفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 9280 مواطنا.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم على الضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما خلف 548 قتيلا وحوالي 5 آلاف و200 جريح، إلى جانب المعتقلين الفلسطينيين.