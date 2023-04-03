الأثنين 12 رمضان 1444 ﻫ - 3 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسيرة فوق غزة

منذ 9 دقائق
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

A A A
طباعة المقال

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية إسرائيلية أسقطت قطعة جوية مجهولة (يعتقد أنها مسيرة) فوق قطاع غزة اليوم الاثنين، وأضاف أن القطعة لم تدخل إسرائيل ولم تشكل أي خطر في أي مرحلة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه خلال مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع للكتائب، صباح الإثنين، قام طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طائرة مسيرة للقسام.

وأوضح أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال استهدف الطائرة المسيرة للقسام من نوع “شهاب” في أجواء جنوب قطاع غزة، مبينًا أن الدفاعات الجوية للكتائب ردت على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة روسنفت الروسية
    روسيا تبيع النفط للهند بسعر خام دبي القياسي
    معارك عنيفة في باخموت
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا: القوات الروسية "بعيدة جدا" عن الاستيلاء على باخموت
    نتنياهو وغالانت
    نتنياهو يزور قوات الجيش الإسرائيلي برفقة وزير الدفاع غالانت

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    تحذيرات جديدة من عالم الزلازل الهولندي.. ماذا توقّع ليوم غد؟
    الذكاء الاصطناعي بات يحتل حيزاً كبيراً من حياة البشر
    الخطر قادم.. الذكاء الاصطناعي يرتكب أول جريمة بحق البشر!
    مؤشر قياس الزلازل
    زلزالان يضربان الأردن شمالي البحر الميت