الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسيرة فوق غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية إسرائيلية أسقطت قطعة جوية مجهولة (يعتقد أنها مسيرة) فوق قطاع غزة اليوم الاثنين، وأضاف أن القطعة لم تدخل إسرائيل ولم تشكل أي خطر في أي مرحلة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه خلال مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع للكتائب، صباح الإثنين، قام طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهداف طائرة مسيرة للقسام.

وأوضح أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال استهدف الطائرة المسيرة للقسام من نوع “شهاب” في أجواء جنوب قطاع غزة، مبينًا أن الدفاعات الجوية للكتائب ردت على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض جو.