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الجيش الإسرائيلي يعلن اسقاط “مسيرة”

18 - مايو - 2021
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 12:37 مساءً
ادرعي

ادرعي

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أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي إسقاط طائرة مُسيرة في منطقة وادي العيون بالأغوار عند الحدود مع الأردن.

وقال في تغريدة “في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت من حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية. تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن”.

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