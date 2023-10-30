الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "بنية تحتية عسكرية" في سوريا

استهدفت ضربات جوية إسرائيلية من اتجاه الجولان موقعين عسكريين في درعا، وتسببت في بعض الأضرار المادية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الإثنين.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ طائرة تابعة لسلاح الجو، قصفت ما وصفها بأنها “بنية تحتية عسكرية” في الأراضي السورية.

وذكر جيش الاحتلال عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أنّ القصف جاء ردًا على عمليات إطلاق من سوريا صوب إسرائيل، يوم الأحد.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.

المرصد أوضح أن الغارات استهدفت أهدافًا عسكرية في محيط مدينة نوى في ريف المحافظة الغربي، حيث أفاد بوقوع انفجارات عنيفة على خلفية الغارات هذه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.

كما ذكر المرصد السوري أن إسرائيل استهدفت، مساء الأحد، منطقة تل الجموع العسكرية غربي مدينة نوى بقذائف المدفعية.