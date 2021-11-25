الجيش الإسرائيلي يعّلق تدريبات إثر واقعة يتم التحقيق فيها

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي تعليق التدريبات في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء بعد أن كادت تتحطم طائرة مقاتلة خلال مناورة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الحادث وقع خلال تمرين تدريبي على التعامل مع التهديدات الجوية والبرية، “عندما حوّل الطيار انتباهه إلى شاشة الطائرة ولم يلاحظ أنه فقد ارتفاعه وكان يتجه نحو الأرض”، معلنا أنه تم إلغاء التدريبات حتى انتهاء التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي نوع الطائرة، لكن إذاعة “كان” العامة قالت إنها واحدة من مقاتلات “إف -15 آي” التابعة للقوات الجوية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، الثلاثاء الماضي، تدريبا عسكريا يحاكي تنفيذ عمليات عسكرية ضد قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح : “انطلق صباح اليوم تمرين عسكري لفرقة غزة في منطقة الغلاف، ويستمر حتى الأربعاء”.

وأضاف: “ستشهد المنطقة تحركات نشطة لمركبات أمنية وسيُسمع دوي انفجارات بالإضافة إلى نشر الحواجز في بعض الطرقات دون إغلاقها بالفعل”.

وتابع: “يهدف التمرين إلى رفع جاهزية قوات الجيش لحماية المنطقة؛ حيث سيراعي التمرين استخلاص العبر من عملية حارس الأسوار، وسيختبر استعداد القوات في مواجهة عددٍ كبير من السيناريوهات الهجومية قد تقدم عليها المنظمات في غزة (الفصائل الفلسطينية) في المعركة المقبلة”.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه “تم التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2021”.