الجيش الإسرائيلي يغتال 3 فلسطينيين في مركبة قرب جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، استهداف مركبة فلسطينية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، مؤكداً “تصفية” ثلاثة شبان فلسطينيين كانوا يستقلونها.

وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن الوحدة الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال (“يمام”) نفذت عملية “تصفية” استهدفت “خلية” فلسطينية، وادعى الجانب الإسرائيلي أن الخلية خططت لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي أن “قوات الجيش صفّت منذ فترة وجيزة خلية في منطقة جنين”، وأضاف البيان أن مزيدا من التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وكان الاحتلال قد أصدر بيان مقتضب أعلن من خلاله أن قواته تنفذ “مهمة عملياتية” في جنين.

بدوره قال وزير الجيش الإسرائيلي، “قواتنا قامت بتنفيذ عملية سريعة ودقيقة لتصفية خلية كانت في طريقها لتنفيذ عملية ضدنا”.

وأظهر مقطع فيديو وثّق عملية الاغتيال، مجموعتين من قوات الاحتلال تحتميان خلف مركبتين تحملا لوحات ترخيص فلسطينية، وسط إطلاق نار كثيف استهدف المركبة الفلسطينية التي كانت تبعد بضعة أمتار.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سحبت المركبة الفلسطينية بعيد تنفيذ عملية التصفية إلى خارج جنين؛ وقال شهود عيان إن جثامين الشبان الفلسطينيين كانت لا تزال داخل المركبة.

وادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “الخلية” المزعومة كان في طريقها لتنفيذ عملية إطلاق نار.

بدوره زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي، بأنه تم اغتيال نايف أبو صويص أحد قادة كتيبة جنين في العملية التي نفذت قبل قليل وكان مسؤولاً عن سلسلة عمليات في الآونة الأخيرة.