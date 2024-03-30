الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطيني خلال مداهمة في الضفة الغربية

جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” (السبت 30-3-2024) أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 13 عاما خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة، في واقعة قال الجيش الإسرائيلي إنها قيد المراجعة.

وأفاد تقرير الوكالة بأن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين خلال مداهمة عسكرية هناك قبل الفجر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من المسلحين الفلسطينيين أطلقوا النار على جنوده الذين ردوا بإطلاق النار.

وذكر الجيش في وقت لاحق أنه تلقى تقريرا عن مقتل أحد القصر الفلسطينيين.

وأضاف في بيان لرويترز “ملابسات الواقعة قيد المراجعة”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن فواز حماد مدير مستشفى الرازي في جنين أكد استشهاد الفتى.

وزادت حدة العنف في الضفة الغربية، وهي من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة في أكتوبر تشرين الأول.