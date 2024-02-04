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الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لعدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر

منذ 55 دقيقة
آليات عسكرية إسرائيلية مدرعة أثناء التوغل في غزة

آليات عسكرية إسرائيلية مدرعة أثناء التوغل في غزة

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كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 4 فبراير/شباط، عن حصيلة جديدة لعدد القتلى في صفوف عسكرييه منذ الـ7 من أكتوبر 2023، والتي وصلت إلى 562، والمصابين إلى 2815.

وحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.

وعلى الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 27238 قتيلا، والجرحى 66452 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ121، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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