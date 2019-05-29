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الجيش الإسرائيلي يكشف نفقا بمسافة 757 مترا وعمق 82 متراً يمتد من لبنان

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نظَم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جولة للصحافة على الحدود مع لبنان، وسمح لأول مرة للصحفيين بالدخول إلى النفق الهجومي الخارق للحدود، وزعم أن “حزب الله” حفره انطلاقا من قرية رامية، ويخترق الحدود الإسرائيلية لمسافة 77 مترا.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه “تم حفر النفق لمسافة 680 مترا داخل لبنان و77 مترا داخل إسرائيل وعمقه يبلغ 82 مترا”.

وكشف الجيش الإسرائيلي داخل النفق عن “مواد هندسية كثيرة ساعدت في أعمال الحفر المعقدة، بالإضافة إلى بنيات تحتية متنوعة تشمل الكهرباء والاتصالات وفتحات للهواء وغيرها.
وأعلن الجيش “أنه بدأ عملية تدمير النفق حيث سيكون غير صالح للاستخدام بأي شكل”.

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وقال أدرعي “لقد تابعنا حفر الأنفاق منذ سنوات طويلة وقمنا ببناء وتطوير قدرات تكنولوجية وهندسية تمكنا من خلالها بمفاجأة العدو وكشف وإحباط الأنفاق قبل أن يستكمل أعمال الحفر”.

وتابع “تم حفر هذا النفق تحديدا من قرية رامية الشيعية. وتم تدميره بصورة نهائية في عملية نوعية تثبت تفوق إسرائيل أمنيا، عسكريا وتكنولوجيا واستخباريا على أعدائها” وأضاف “سيبقى في داخل إسرائيل جزء من النفق لأغراض مختلفة منها التدريب والدراسة والزيارات”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 13 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، انتهاء عملية درع الشمال التي بدأها الجيش في 4 ديسمبر الماضي، بعد اكتشاف وتدمير 6 أنفاق تمتد من قرى الجنوب اللبناني إلى الداخل الإسرائيلي.

المصدر: سبوتنيك

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