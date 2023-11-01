الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الإسرائيلي يلقي 10 آلاف قنبلة على غزة خلال 26 يوماً

منذ 25 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الأربعاء، أن جيشه ألقى على مدينة غزة وحدها أكثر من 10 آلاف قنبلة.

جاء تصريحات يوآف غالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيب للحديث عن مجريات الحرب في يومها السادس والعشرين وبعد يوم من بدء الهجوم البري في قطاع غزة.

وقال غالانت: “ألقينا عشرة آلاف قنبلة على مدينة غزة”.
ومنذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، استخدمت الأخيرة قوة نارية هائلة تجاوزت كل الحروب السابقة على القطاع.

وصارت تستخدم ما يعرف بـ”الحزام الناري”، الذي يعني شن عشرات الغارات على مكان واحد.

    المزيد من أخبار العالم

    قصف روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز
    أوكرانيا تعلن عن أوسع هجوم روسي منذ مطلع العام
    علم الأرجنتين
    طوفان الأقصى
    تضم أكبر جالية يهودية.. الأرجنتين متضامنة مع غزة
    أسهم أوروبا
    أسهم أوروبا تصعد بفضل تحسن قطاعي التجزئة والرعاية الصحية

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    شاني لوك
    طوفان الأقصى
    لم يقطع رأسها.. والد الألمانية شاني يكذب رئيس إسرائيل
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب