الجيش الإسرائيلي يلقي 10 آلاف قنبلة على غزة خلال 26 يوماً

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الأربعاء، أن جيشه ألقى على مدينة غزة وحدها أكثر من 10 آلاف قنبلة.

جاء تصريحات يوآف غالانت في مؤتمر صحفي في تل أبيب للحديث عن مجريات الحرب في يومها السادس والعشرين وبعد يوم من بدء الهجوم البري في قطاع غزة.

وقال غالانت: “ألقينا عشرة آلاف قنبلة على مدينة غزة”.

ومنذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، استخدمت الأخيرة قوة نارية هائلة تجاوزت كل الحروب السابقة على القطاع.

وصارت تستخدم ما يعرف بـ”الحزام الناري”، الذي يعني شن عشرات الغارات على مكان واحد.