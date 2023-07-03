الجيش الإسرائيلي ينشر منظومة القبة الحديدية على حدود لبنان وغزة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، منظومة القبة الحديدية على الحدود اللبنانية وقطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن الإجراء جاء تحسبًا لإطلاق صواريخ من الجبهتين، على إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الإذاعة: إن “المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لإمكانية رد فعل الفصائل الفلسطينية في غزة ولبنان، كعلامة على التضامن مع مخيم جنين للاجئين”.

وأضافت: “تم نشر بطاريات القبة الحديدية”، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يجري استعدادات لتصعيد واسع النطاق وهجمات فلسطينية على أهداف في الضفة الغربية.

ونقلًا عن مسؤول عسكري، تابعت الإذاعة: “حتى لو كان هناك رد فعل من قطاعات أخرى، فلن يؤثر ذلك على طول العملية في جنين”.

ارتفعت حصيلة شهداء الفلسطينيين جراء العملية العسكرية المحتدمة في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، منذ فجر الاثنين، إلى 8 بينما أصيب أكثر من 40 بجروح، إصابات 10 منهم خطيرة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

تواصل القوات الإسرائيلية هجومها العنيف على مدينة جنين ومخيمها، وتستخدم القوات الإسرائيلية الطائرات المسيرة في الهجوم على جنين ومخيمها، ونجم عن الهجوم الإسرائيلي الكبير مقتل 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين، فيما قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة قرب رام الله، واعتقلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 20 فلسطينيا.