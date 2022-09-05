الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة

نشر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، نتائج التحقيق في قضية استشهاد شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية التي قتلت في 11 مايو الماضية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش إن هناك احتمال كبير بأن تكون شيرين أبو عاقلة قد أصيبت عن طريق الخطأ برصاص قواتنا التي أطلقت على مشتبه بهم تم تحديدهم على أنهم مسلحون فلسطينيون خلال العملية في مخيم جنين والتي شهدت إطلاق نار واسعة النطاق وعشوائية كانت تهدد الجنود.

وأوضح الجيش الى أنه أجرى سلسلة تحقيقات أجرتها فرقة عمل مختصة أكدت أنه من غير الممكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب شيرين أبو عاقلة بشكل لا لبس فيه لكن هناك احتمال كبير لاصابتها عن طريق الخطأ برصاص قوات الجيش.

وزعم ان قوات الجيش كانت طوال الحدث تطلق النار بهدف تحييد المسلحين الذين كانوا يطلقون النار تجاههم والذين كانوا يطلقون النار من المنطقة التي كانت تتواجد فيها شيرين أبو عاقلة.

وقدم قائد المنطقة الوسطى في الجيش يهودا فوكس النتائج النهائية للتحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة الى رئيس اركان الجيش أفيف كوخافي بعد إجراء تحقيقات دقيقة ومعمقة أكدت أنه لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى بشكل قاطع الى مقتلها.

ولف الى أنه استخدم في تحقيقاته جميع الأدوات المتاحة بما فيها فريق تكنولوجي متخصص من قسم العمليات الخاصة بمديرية المخابرات وفرقة عمل استقصائية وتم استجواب الجنود المتورطين في الحادث وتم اجراء كرونولوجي لمسار الأحداث وتحليل وفحص الصوت من مكان الحادث في الوقت الحقيقي وتحليل مكان الحادث وخاصة منطقة اطلاق النار وتضمن محاكاة مفصلة للمنطقة علاوة على ذلك تم فحص نتائج الطب الشرعي والباليستية من مكان الحادث كما فحصت المعلومات الإضافية المنشورة بشان الحادث بما في ذلك مواد من وسائل اعلام اجنبية وكذلك الوثائق المرئية والمسموعة.