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الجيش الإسرائيلي ينفي الأنباء المتداولة عن دخول قواته إلى غزة… ولكن

14 - مايو - 2021
الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

الجيش الاسرائيلي-ارشيفية

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بعد تداول أخبار بشأن بدء العملية البرية في قطاع غزة، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، ذلك قائلاً “نحتاج إلى توضيح أحداث الأمس. كان هناك سوء فهم داخلي الليلة الماضية وأتحمل مسؤوليته شخصيا.. يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء في بعض الأحيان خلال عمليات معقدة”.

و حول النية لدخول القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة قال كونريكوس “لدينا خطط وأوامر بأن نكون مستعدين للقيام بذلك، لكن في الوقت الحالي لا توجد قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة”.

ورد كونريكوس على سؤال لتوضيح ما إذا كان لدى الجيش معلومات حول إمكانية بدء مثل هذه العملية في الأيام المقبلة، “لا ، ولكن حتى لو كان هناك، فلن يتم الإعلان عنها مسبقا”، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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