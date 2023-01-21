الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام مسيّرات "شوفال"

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أمرًا بوقف العمل باستخدام مجموعة الطائرات بدون طيار من طراز “شوفال” .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي: “يأتي ذلك بعد خلل فني أصاب إحداها خلال إقلاعها من قاعدة بلماخيم الجوية”، مضيفا أن الطائرة تعرضت لأضرار أثناء إقلاعها، بدون أن تقع أي إصابات.

ونوه الجيش الإسرائيلي إلى أن قائد سلاح الجو تومر بار أمر بوقف استخدام هذا الطراز لحين انتهاء التحقيقات.

وجاء ذلك بعد شهرين من تحطم طائرة بدون طيار من نفس الطراز خلال تدريبات في جنوب فلسطين المحتلة.

يشار إلى أن طائرات “شوفال” تعرف باسم “هيرون 1″، وهي من الطائرات ذات القدرات العالية استخباراتيًا وهجوميًا، وتعتبر باهظة الثمن.

موقع “تايمز أوف إسرائيل” نبَّه إلى أن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، شهد تحطم طائرة “هيرون 1” قرب مدينة “عراد” الواقعة في المنطقة الجنوبية، على بعد 25 كيلومترا غربي البحر الميت.

وأدى سقوط الطائرة وتحطمها إلى قرار مماثل اتخذه سلاح الجو، بوقف أسطول الطائرات من هذا الطراز عن العمل لمدة شهر، وآلت التحقيقات وقتها إلى فرضية بأن سبب العطل يتعلق بنظام التحكم.

وفيما يتعلق بحادثة اليوم السبت، فقد نقل الموقع عن مصدر عسكري، أن “ثمة اعتقاد بأن سبب الخلل يختلف عن آخر واقعة حدثت في تشرين الثاني/ نوفمبر الأخير”.

وذكَّر الموقع أيضًا، بأن حادثة ثالثة كانت وقعت في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، أي قبل شهرين من حادثة “عراد”؛ إذ تسبب عطل مفاجئ في تحطم طائرة من الطراز ذاته فوق البحر المتوسط، قرب الحدود البحرية مع لبنان، ونجح سلاح البحرية الإسرائيلي في انتشالها.

واضطر سلاح الجو الإسرائيلي في ذلك الحين، لوقف أسطول “هيرون 1” أيضًا، ومن ثم يُفترض أن حادثة سببها خلل فني، ضربت واحدة من أهم الأسلحة الهجومية الإسرائيلية ذات التكنولوجيا المتقدمة، مرة واحدة كل شهرين، في الفترة بين أيلول/ سبتمبر 2022، وكانون الثاني/ يناير 2023.

وأوضح الموقع أن الرقيب العسكري طالما منع الحديث عن الطائرات الإسرائيلية من دون طيار لسنوات طويلة، ولم يكن هناك علم إذا ما كانت إسرائيل تستخدم طائرات مسلحة دون طيار أم لا. كما واجه الصحفيون الإسرائيليون صعوبات في كشف معلومات بشأنها بسبب الرقابة الصارمة.

وفي المجمل، تشكل الطائرات بدون طيار حوالي 80٪ من إجمالي ساعات الطيران التشغيلية في سلاح الجو الإسرائيلي في الوقت الراهن، ضمن خطط كان الجيش قد أقرها بإحلال الطائرات غير المأهولة محل الطائرات المقاتلة التقليدية تدريجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل باعت الطائرة “هيرون 1” للعديد من دول العالم، ومنها: أذربيجان، الإكوادور، البرازيل، ألمانيا، الهند، تركيا، اليونان، كندا، وكوريا الجنوبية.

واشترتها أيضا كل من: سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، والتشيك، فيما توقف سلاح الجو الأسترالي عام 2017 عن استخدام طائرتين من هذا الطراز.