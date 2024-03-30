الجيش الإندونيسي: لا قتلى في حريق منشأة تخزين الذخيرة

أفاد مسؤول بالجيش الإندونيسي لصحفيين أن حريقا هائلا اندلع اليوم السبت في منشأة لتخزين الذخيرة العسكرية بإندونيسيا لم يسفر عن سقوط قتلى.

وأضاف أن الحريق اندلع في غرفة تخزين تحتوي على ذخيرة منتهية الصلاحية.

وكانت وسائل إعلام في إندونيسيا ذكرت اليوم السبت أن رجال الإطفاء يعملون جاهدين لإخماد حريق ضخم اندلع في منشأة عسكرية لتخزين الذخيرة على مشارف العاصمة جاكرتا.

ووقع الحادث في مدينة بيكاسي.

وأظهرت قناة كومباس التلفزيونية المحلية ألسنة لهب برتقالية اللون مع سحب دخان تتصاعد في السماء ودوي انفجارات ضخمة، كما أمكن سماع صراخ أشخاص على بعد عدة كيلومترات.

وذكرت قناة كومباس أن الحريق اندلع في حوالي الساعة 1830 بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت غرينتش).

وقال كريستومى سيانتوري المسؤول بالجيش لقناة كومباس إن السلطات تجلي الناس من الأحياء المجاورة. وأضاف أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا بعد من إخماد الحريق.