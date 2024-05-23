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الجيش الإيراني ينشر أولى نتائج التحقيق حول تحطم مروحية رئيسي وعبد اللهيان

منذ ساعة واحدة
حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

حطام مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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كشف الجيش الإيراني مساء (الخميس 23-5-2024) ، نتائج التحقيقات الأولية في أسباب تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان.

وقال التقرير الأول الصادر عن هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، إنه تم جمع جزء كبير من المعلومات المتعلقة في مختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.

وأشار التقرير إلى أن بعض التصرفات تحتاج إلى مزيد من الوقت لإبداء الرأي القاطع، وهي قيد التحقيق، وبعض الحالات يمكن الجزم بذكرها وهي:

– استمرت الطائرة المروحية بالفعل في المسار المخطط لها ولم تخرج عن مسار الرحلة المحدد.
– قبل حوالي دقيقة ونصف من وقوع حادث المروحية، تواصل قائد المروحية التي تعرضت للحادث مع المروحيتين الأخريين من مجموعة الطيران.
– لم يتم ملاحظة آثار لطلقات نارية أو ما شابه ذلك على جسم مروحية الرئيس الراحل.
– قبيل سقوط المروحية بنحو دقيقة ونصف تواصل قائدها مع المروحيتين المرافقتين لها.
– اشتعلت النيران في المروحية المحطمة بعد اصطدامها بمرتفع.
– نظرا لتعقيد المنطقة والضباب وانخفاض درجة الحرارة امتدت عملية البحث طوال الليل.
– في صباح يوم الإثنين (الساعة 5:00 صباحا) بمساعدة طائرات بدون طيار (إيرانية) تم تحديد الموقع الدقيق والعثور على حطام مروحية الرئيس الراحل.
– لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة.

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