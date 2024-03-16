الجيش الباكستاني: مقتل 5 من قوات الأمن في هجوم على موقع عسكري

ذكر الجيش الباكستاني أن مسلحين هاجموا موقعا عسكريا في شمال غرب باكستان بمركبة محملة بالمتفجرات صباح السبت 16\3\2024 مما أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الأمن.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان إن الحادث نفذه ستة مهاجمين، دون تحديد الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وأضاف البيان أن “الإرهابيين صدموا الموقع بمركبة مفخخة، تلتها عدة هجمات انتحارية أدت إلى انهيار جزء من المبنى ومقتل خمسة أشخاص”.

وقال سكان في وزيرستان، وهي منطقة متاخمة لأفغانستان في إقليم خيبر بختون خوا الباكستاني، لرويترز إن الانفجار هز الأبواب وتسبب في تحطيم النوافذ في بداية الهجوم.

وتقول الحكومة الباكستانية ومسؤولون أمنيون إن الهجمات تزايدت في الأشهر القليلة الماضية، وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الكثير منها. ويقول مسؤولون إن المسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية كقاعدة لتنفيذ هجماتهم.

وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين باكستان وحركة طالبان الأفغانية الحاكمة التي تنفي أنها تسمح للمسلحين باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات.

وجرت الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير شباط مع إجراءات أمنية مشددة. وفي يوم الانتخابات، لاقي تسعة أشخاص حتفهم في انفجارات وقنابل يدوية وهجمات بالأسلحة النارية.