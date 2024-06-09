الجيش الباكستاني يعلن مقتل 7 جنود في انفجار قنبلة

قال الجيش‭‭ ‬‬الباكستاني: “إن سبعة جنود لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما انفجرت قنبلة بالقرب من شاحنة عسكرية في شمال غرب باكستان على امتداد الحدود مع أفغانستان”.

وقع الحادث في منطقة لاكي مروات الواقعة على أطراف منطقة قبلية غير خاضعة للقانون ومقسمة على جانبي حدود البلدين.

وقال الجيش في بيان إن العبوة الناسفة البدائية انفجرت بالقرب من المركبة العسكرية مما أدى إلى مقتل سبعة جنود بينهم ضابط.

وأضاف “سيتم تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع للعدالة”.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعد المنطقة الجبلية منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للإسلاميين المتشددين الذين ينشطون على جانبي الحدود.

وتشن حركة طالبان الباكستانية وهي مظلة لجماعات إسلامية وطائفية مسلحة حربا ضد الدولة في محاولة للإطاحة بالحكومة. وتريد أن تدير باكستان وفق تفسيراتها المتشددة للإسلام.

وتقول إسلام اباد إن زعماء حركة طالبان الباكستانية لجأوا إلى أفغانستان المجاورة حيث يديرون معسكرات لتدريب الإسلاميين المتشددين على شن هجمات داخل باكستان.

وكانت كابول قد قالت في وقت سابق إن العنف المتصاعد في باكستان قضية داخلية تخص إسلام اباد.

وتوترت العلاقات بين باكستان وأفغانستان في الأشهر القليلة الماضية. وتقول إسلام اباد إن كابول لا تبذل ما يكفي من الجهد للتعامل مع الجماعات المسلحة التي تستهدف باكستان.