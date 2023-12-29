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الجيش البولندي: جسم مجهول دخل المجال الجوي من ناحية أوكرانيا

منذ 19 دقيقة
مدرعات الجيش البولندي

مدرعات الجيش البولندي

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أعلنت قيادة عمليات الجيش البولندي أن جسما مجهولا دخل المجال الجوي لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من ناحية الحدود مع أوكرانيا صباح اليوم الجمعة.

وقالت قيادة العمليات على منصة التواصل الاجتماعي إكس “في الصباح، دخل جسم مجهول المجال الجوي لجمهورية بولندا من ناحية الحدود مع أوكرانيا، ومن لحظة عبوره الحدود حتى انقطعت الإشارة، كانت رادارات نظام الدفاع الجوي للبلاد تتابعه”.

وأضافت “وفقا للإجراءات المعمول بها، حشد قائد عمليات القوات المسلحة القوات والموارد المتاحة تحت تصرفه”.

وكانت قناة تي.في ريبوبليكا الخاصة قد ذكرت أن البحث عن ذلك الجسم يجري بالقرب من بلدة هروبياشوف جنوب البلاد. ولم يتسن لرويترز تأكيد هذه المعلومات على الفور.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 158 طائرة مسيرة وصاروخا على أوكرانيا خلال الليل، في أكبر هجوم جوي تشنه منذ بداية الغزو الشامل، واستهدفت البنية التحتية الحيوية ومنشآت صناعية وعسكرية.

    المصدر :
  • رويترز

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