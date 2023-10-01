الجيش التركي يدمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأحد إن الجيش نفذ ضربات جوية في شمال العراق ودمر 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور بعد ساعات من وقوع هجوم “إرهابي” في أنقرة.

وأضاف البيان أن الجيش التركي كثف ضرباته الجوية على قواعد حزب العمال الكردستاني في جرة وهاكورك ومتينا وقنديل بشمال العراق.

تبنى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية “إرهابيا”، المسؤولية عن الهجوم الذي شهدته أنقرة، الأحد، وأسفر عن اصابة اثنين من عناصر الشرطة، وفق فرانس برس.

وذكر موقع “إيه. أن. أف نيوز” الإخباري، المقرب من حزب العمال الكردستاني، أن “عملا فدائيا نفذضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع لـ”كتيبة الخالدون”، وفق رويترز وفرانس برس.

ونفذ شخصان، الأحد، هجوما بقنبلة أمام وزارة الداخلية وسط العاصمة، أنقرة، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة اثنين من رجال الشرطة.

والتفجير الذي وقع في بوليفارد أتاتورك هو الأول في أنقرة، منذ 2016، عندما هزت تركيا موجة هجمات دامية.