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الجيش التونسي يعتقل 52 سوريا

24 - أغسطس - 2021
الشرطة التونسية

الشرطة التونسية

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أعلنت السلطات التونسية، عن اعتقال 52 سوريا خلال اليومين الأخيرين، حاولوا التسلل إلى البلاد بطريقة غير قانونية.

وسائل إعلام محلية، نقلت اليوم الثلاثاء، عن مصدر في الجيش التونسي أن الوحدات العسكرية العاملة في قطاع ”رمادة”، تمكنت فجر أمس الاثنين، في جهة ”المرتبة”، من توقيف 25 شخصا من جنسية سورية بينهم امرأة.

كما أشار موقع قناة “نسمة” إلى أن الوحدات العسكرية تمكنت في عملية ثانية، ليلة البارحة، من توقيف 27 سوريا آخرين من بينهم 4 نساء و11 طفلا، كانوا يتنقلون داخل المنطقة الحدودية العازلة بنيّة اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني.

في السياق، لفت الصدر العسكري، إلى أنه تم تسليم الموقوفين إلى وحدات الحرس الحدودي في المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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