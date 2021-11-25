الجيش الجزائري يعلن القبض على 4 إرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الخميس، إلقاء القبض على 4 إرهابيين، ليرتفع عدد الإرهابيين الناشطين بمنطقة الساحل الذين وقعوا بقضبة الجيش الجزائري خلال العام الحالي إلى 10 إرهابيين.

وكشفت الوزارة في بيان لها، عن تمكن وحدات تابعة للجيش من إلقاء القبض على 4 إرهابيين جنوبي البلاد ينشطون ضمن إحدى التنظيمات المتطرفة بالساحل كان من بينهم المكنى “حذيفة”.

وأشار البيان إلى أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، ألقت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي بغرداية (جنوب) بالناحية العسكرية الرابعة، يوم أمس، القبض على إرهابي كان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل”.

واكتفى البيان بذكر اسم واحد فقط من الإرهابيين الموقوفين ويتعلق الأمر بالمسمى “شركي بلال”، مشيرا إلى أنه يستعمل الأسماء المستعارة “حذيفة” و”أبو البصير”، والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016.

ونوهت إلى أن التحريات الموسعة في المنطقة سمحت بتوقيف 3 إرهابيين آخرين بالمنطقة ذاتها، دون أن تقدم تفاصيل أخرى عن هوياتهم.

وشددت “الدفاع” الجزائرية على أن هذه العملية “تأتي لتؤكد مرة أخرى على فاعلية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني الشعبي ومصالحه الأمنية، وعلى الجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة في الميدان قصد تطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن”.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الجزائري القبض على إرهابيين ينشطون بمنطقة الساحل في محافظة غرداية البعيدة عن الحدود مع دولتي مالي والنيجر.

وبذلك يرتفع عدد الإرهابيين من أصول جزائرية الذين وقعوا في شباك الجيش الجزائري منذ بداية العام الحالي إلى 10 إرهابيين.

ومنذ تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في مالي في 2012 وسقوط نظام معمر القذافي في ليبيا سنة 2011، رفع الجيش الجزائري حالة تأهبه على الحدود الجنوبية والشرقية إلى “الدرجة القصوى”، ودفع بقوات عسكرية كبيرة في محاولة لصد محاولات اختراق الجماعات الإرهابية حدود البلاد.