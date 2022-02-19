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الجيش الجزائري يعلن: مقتل 7 مسلحين شرق البلاد

19 - فبراير - 2022
عناصر من الجيش الجزائري

عناصر من الجيش الجزائري

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أعلن الجيش الجزائري، اليوم السبت، أن قواته تمكنت من القضاء على 7 مسلحين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة في محافظة سكيكدة شرق البلاد.

وأوضح الجيش في بيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا، وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، قضت مفارز للجيش الوطني الشعبي صبيحة اليوم السبت 19 شباط 2022، على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة”.

وأضاف أن “هذه العملية التي لا تزال متواصلة، تمكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى.

وتابع أن “هذه العملية النوعية تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد، مرة أخرى، مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد”.

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