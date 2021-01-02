الجيش الروسي يختبر صاروخاً جديداً عابر للقارات

يستعد الجيش الروسي للقيام باختبارات للجيل الجديد من الصواريخ العابرة للقارات، وهو السلاح الذي تزعم موسكو أنه يستطيع التغلب على أي أنظمة دفاعية“.

وقالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية إنه ”من المقرر أن يحلّ الصاروخ RS-28 Sarmat محلّ الصاروخ R-36، الذي يطلق عليه حلف شمال الأطلسي اسم SS-18 Satan، ويزن 208 أطنان ويصل مداه إلى 6200 ميل، والصاروخ سارمات يستطيع حمل 16 رأسًا حربية، وبحسب موسكو سيكون قادراً على تجاوز أي نظام دفاع صاروخي“.

وتابعت: ”يستطيع الصاروخ أن يحمل ذخيرة قادرة على تدمير مساحة من الأرض بحجم تكساس أو فرنسا، وفقاً لما ذكرته القناة التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية زيفيزدا ”، مبينة أنه ”تم إرجاء عملية تقديم الصاروخ عدة مرّات نتيجة تأجيل الاختبارات، لكن أليكسي كريفوروشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، قال لصحيفة كراسنايا زيفيزدا العسكرية إن اختبار الصاروخ بعيد المدى أصبح وشيكاً“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الصاروخ سارمات جزء من ترسانة الأسلحة الاستراتيجية الجديدة التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018“.