الجيش الروسي يشن هجوما على محور كراسني ليمان

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن الجيش الروسي شن خلال اليومين الماضيين هجوما مضادا على محور كراسني ليمان، وتقدم بعمق 1.5 كيلومتر و2 كيلومتر على طول الجبهة.

وقال شويغو: “على محور كراسني ليمان، صدت مفارز هجومية من كتائب البنادق الآلية 15 و21 التابعة لمجموعة الوسط، هجوما لسرية مشاة آلية تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة كارمازينوفكا، وبعد أن دمرتها، شنت الوحدات الروسية هجوما مضادا، وتقدمت بعمق 1.5 كيلومتر وعلى طول الجبهة كيلومترين”.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه “منذ بداية الهجوم المضاد، بلغت خسائر نظام كييف أكثر من 26 ألف فرد عسكري و 3 آلاف قطعة من الأسلحة المختلفة”.

وأوضح: “من بين 1244 مركبة مدرعة تم تدميرها كانت 17 دبابة من طراز ليوبارد، وخمس دبابات فرنسية، و 12 عربة قتال مشاة أميركية من طراز برادلي”.