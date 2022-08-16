الجيش الروسي يعترف بوقوع انفجار في قاعدة عسكرية بالقرم

اندلع حريق تسبب بانفجار ذخائر، صباح الثلاثاء، في قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وبدأ الحريق عند الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش في مستودع مؤقت للذخائر في قاعدة روسية بمنطقة “جانكوي” الشمالية، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع نقلته وكالات الأنباء الروسية. وأصيب مدنيان بجروح، وفق ما قال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، الثلاثاء، إن انفجارا وقع في مستودع ذخيرة ببلدة “مايسكوي” في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، في وقت سابق من اليوم لم يوقع إصابات خطيرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن حريقا اندلع في منطقة التخزين المؤقتة لمستودع الذخيرة.

ومن جانب آخر، قال سلاح الجو الأوكراني، الأربعاء، إن 9 طائرات حربية روسية دمرت خلال سلسلة الانفجارات الضخمة التي شهدتها قاعدة “ساكي” الجوية في شبه جزيرة القرم، وسط تكهنات بأن الانفجارات كانت نتيجة هجوم أوكراني من شأنه أن يمثل تصعيدا كبيرا في الحرب.

وبينما نفت روسيا إصابة أي طائرة بأضرار في تفجيرات، الثلاثاء الماضي، أو وقوع أي هجوم، امتنع المسؤولون الأوكرانيون عن إعلان مسؤوليتهم عن الانفجارات علنا، بينما سخروا من تفسير روسيا بأن “مدخنا مهملا” ربما تسبب في اشتعال الذخيرة في قاعدة ساكي الجوية وانفجارها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.