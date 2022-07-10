الجيش الروسي يقصف مستودعين أوكرانيين لتخزين مدافع أميركية الصنع

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سلاح الجو تمكن من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، كما قُتل أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن مقاتلات “سو-35” الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، اثنتان من طراز “سو-25” في مقاطعة خاركوف، ومقاتلتان من طراز “سو-25″ و”ميغ-29” في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة لوحدة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع الذخيرة في مدينة سلايفيانسك، وقتل أكثر من 100 عنصر من القوات الأوكرانية، ودُمّر أكثر من 1000 قذيفة مدفعية لمدافع هاوتزر M777 أميركية الصنع، وحوالي 700 منصة لصواريخ غراد.

في سياق آخر، أفاد مسؤولون محليون بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا، ويُخشى أن يكون المزيد محاصرين بعدما أصابت صواريخ أوراجان روسية مبنى سكنيا من خمسة طوابق في منطقة دونيتسك الأوكرانية مما أدى إلى انهياره.

وذكرت خدمة الطوارئ المحلية أن أحدث تقدير لعدد القتلى، في الضربة التي أصابت بلدة تشاسيف يار، يشير إلى أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، وما زالت أعمال الإغاثة مستمرة.

وقبل بضع ساعات، أشار “بافلو كيريلينكو”، حاكم منطقة دونيتسك على تيليجرام، الى أن ما لا يقل عن 34 شخصا محاصرون تحت الأنقاض.

الى ذلك، قال “أندريه يرماك”، مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على تيليجرام، إن الضربة “كانت هجوما إرهابيا آخر” وإنه يتعين تصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب” بسبب ذلك.