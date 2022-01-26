الجيش السنغالي يعلن فقدان أثر 9 من عناصره

أعلن الجيش السنغالي، الثلاثاء، فقدان أثر 9 من عناصره يعملون في إطار القوة الغربية الإفريقية في غامبيا الاثنين، معتبرا أن الحادث قد يكون ناجما عن أسرهم على يد المتمردين.

وجاء في بيان أصدره الجيش أن متمردا من حركة القوات الديمقراطية لكازامانس قُتل، وأن القوات السنغالية اعتقلت ثلاثة آخرين خلال القتال الذي اندلع، الاثنين.

وقال البيان: “يرجح أن حركة القوات الديمقراطية لكازامانس احتجزت الجنود التسعة المفقودين رهائن. العمليات مستمرة للعثور عليهم وتأمين المنطقة.

والجنود ضمن قوة متعددة الجنسيات في غامبيا التي تحدها السنغال من ثلاث جهات.

وتشكلت حركة القوات الديمقراطية لكازامانس عام 1982 للقتال من أجل استقلال منطقة كازامانس في جنوب السنغال والمتاخمة لغامبيا.