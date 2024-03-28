الجيش السوداني يستعد لتحرير ولاية الجزيرة من الدعم السريع

كشف نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي، أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لتحرير كل مناطق ولاية الجزيرة وسط السودان من سيطرة قوات الدعم السريع.

جاء ذلك في كلمة كباشي بولاية القضارف شرقي البلاد، خلال لقائه عددا من الضباط والجنود العاملين في المنطقة الشرقية.

وقال كباشي إن زيارته إلى المنطقة تأتي من أجل التفقد وإكمال الترتيبات لحسم معركة “ود مدني”، وكل المناطق في السودان.

وأشار إلى أن “فرسان المنطقة العسكرية الشرقية (الجيش والشعب) على أهبة الاستعداد لتحرير ود مدني وكل مناطق وقرى الجزيرة”.

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، سيطرت “الدعم السريع” على عدة مدن بالجزيرة بينها “ود مدني” مركز الولاية.

وأوضح كباشي أن “القوات المسلحة في أحسن حال، ونحن والشعب على قلب رجل واحد لدحر هذا التمرد”.

وأشار إلى أن “المتمردين (الدعم السريع) في أسوأ حالاتهم، لا تسمعوا ادعاءاتهم وكذبهم بقيام إدارة مدنية في ولاية الجزيرة لرفع الروح المعنوية المنهارة لقواتهم المتمردة”.

والاثنين، أعلنت قوات الدعم السريع تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضواً، ويترأسها صديق أحمد.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.