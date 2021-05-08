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الجيش السوداني يسيطر على مستوطنة أثيوبية داخل أراضي "الفشقة"

8 - مايو - 2021
عناصر من الجيش السوداني

عناصر من الجيش السوداني - أرشيفية

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أعلنت وسائل إعلام عن سيطرة الجيش السوداني على مستوطنة “شاي بيت” الإثيوبية داخل أراضي “الفشقة” الحدودية، وذلك بعد معارك استمرت منذ يوم الأربعاء الفائت.

مصادر عسكرية أكدت لوسائل إعلام محلية أن “الجيش السوداني وقوات الاحتياطي بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف شرق السودان تمكنت من السيطرة التامة على مستوطنة شاي بيت الإثيوبية بالفشقة الصغرى”، موضحة أن “المستوطنة تقع على عمق 8 كلم داخل الأراضي السودانية بمحلية باسندة الحدودية جنوب منطقة “تاية”.

وكانت القوات السودانية قد نجحت في طرد القوات والمليشيات والمزارعين الإثيوبيين الذين انتشروا أخيرا لتنظيف وفلاحة أراضي في مساحة 50 ألف فدان، وانتشرت قوات الجيش السوداني وأنشأت معسكر في منطقة “الحجيرات”.

بدوره، لفت المدير التنفيذي لمحلية “باسندة “بولاية القضارف، “مأمون الضو عبد الرحيم”، إلى أن “الجيش السوداني يعمل لإنشاء معابر وطرق ترابية، وهذه الطرق والمعابر مهمتها ربط القوات المسلحة السودانية المنتشرة في المناطق المشتركة مع الفرقة الحادية عشر سنجة بولاية سنار واللواء السادس مشاة بباسندة في ولاية القضارف لتأمين الموسم الزراعي وحماية المزارعي”.

يذكر أن الجيش السوداني أعلن في وقت سابق، أنه لن يسمح للإثيوبيين بزراعة الأراضي التي استعادها مؤخرا في مناطق الفشقة الكبرى والصغرى الحدودية، جاء هذا في توضيح من رئيس أركان القوات البرية، الفريق الركن عصام الدين كرار.

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية، توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي التي كانت تسيطر عليها الميليشيات الاثيوبية.

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