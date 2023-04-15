الجيش السوداني يقرر حل قوات الدعم السريع

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارًا بحل قوات الدعم السريع، بعد اندلاع اشتباكات مستمرة منذ صباح السبت، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان.

ونشر جهاز المخابرات العامة السودانية تغريدة على “تويتر”، قال فيها “قرار من القائد العام للقوات المسلحة بحل قوات الدعم السريع”.

وتابع: “نهيب بكل الضباط والجنود من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الأخوة الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدة عسكرية تتبع القوات المسلحة بجميع مدن ومناطق السودان والعاصمة”.

#عاجل : قرار من القائد العام للقوات المسلحة بحل قوات الدعم السريع — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 15, 2023

وفي وقت سابق من مساء يوم السبت، أكد الجيش السوداني يوم السبت، أنه لا تفاوض ولا حوار قبل “حل وتفتيت” قوات الدعم السريع، وذلك في ظل الاشتباكات المسلحة الدائرة بين الطرفين في عدة مناطق بالسودان.

وذكرت رئاسة أركان القوات المسلحة السودانية، في بيان “لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت مليشيا حميدتي [الدعم السريع] المتمردة”.

كما ناشد الجيش السوداني المواطنين عدم الاشتباك مع قوات الدعم السريع مؤكدا أن “القوات المسلحة قادرة على الحسم السريع ولكنها تعمل على أمنكم من العمليات القتالية”.

واندلعت اشتباكات في وقت سابق اليوم السبت. وأعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم ومطاري الخرطوم ومروي.

ونفى الجيش الوطني استيلاء القصر الرئاسي، وقال إنه يقصف قواعد قوات الدعم السريع بالقرب من الخرطوم.

وقُتل 6 مدنيين يوم السبت، إثر الاشتباكات المسلحة بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني في مدينة أم درمان السودانية، حسبما أوضح مصدر طبي.