الجيش السوداني يكثف قصفه على مواقع الدعم السريع بأم درمان

كثفت منصات مدفعية الجيش السوداني في مدينة أم درمان، اليوم الخميس، من إطلاق القذائف الصاروخية نحو غرب وعمق أم درمان القديمة وفي اتجاه مدينة بحري.

واستمرت عمليات القصف المدفعي من جانب الجيش السوداني بشكل متواصل منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم مع انخفاض حدة الاشتباكات البرية في أم درمان القديمة.

استهداف سلاح الإشارة

أما في مدينة الخرطوم، فقد أطلقت قوات الدعم السريع عدة قذائف صاروخية من منصاتها شرق وجنوب الخرطوم على مواقع الجيش بالقيادة العامة وسلاح الإشارة بمدينة بحري مع تصاعد لسحب الدخان في المنطقة.

وتراجعت المعارك البرية بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم، حيث بات الطرفان يعتمدان بشكل أساسي على الضربات المدفعية والجوية والطائرات المسيرة.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو منذ ابريل الماضي، بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وأسفرت الحرب عن سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل، وفق تقديرات منظمة “مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها” (أكليد). وتسببت بنزوح نحو ستة ملايين شخص داخل البلاد أو إلى دول مجاورة بحسب الأمم المتحدة.