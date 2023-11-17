الجيش السوري يعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية استهدفت محيط دمشق

قال الجيش السوري إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه محيط العاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح (الجمعة 17-11-2023).

وذكر الجيش في بيان “فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها”.

وأفاد البيان بوقوع بعض الخسائر المادية.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار في وقت سابق إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مساء الأربعاء مقرات ومواقع عسكرية، تابعة لحزب الله بالقرب من منطقة البحدلية، على طريق مطار دمشق الدولي

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي أن منظمة في سوريا أطلقت طائرة مسيرة أصابت مدرسة في إيلات بجنوب إسرائيل، وتابع أنه استهدفها ردا على ذلك.

وتشهد المنطقة موجة من الهجمات منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما هاجم مقاتلون من حركة حماس الفلسطينية إسرائيل وما أعقب هذا من ضربات إسرائيلية على غزة.