الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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الجيش الصومالي يعلن تصفية 60 عنصرا من حركة الشباب

منذ ساعة واحدة
جنود من الجيش الصومالي

جنود من الجيش الصومالي (أرشيفية)

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أعلن الجيش الصومالي، الثلاثاء، مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عمليات عسكرية واسعة بمحافظة هيران وسط البلاد.

وذكرت إذاعة “صوت الجيش” الرسمية أن نحو 60 عنصرا من الحركة الإرهابية، من بينهم قيادات بارزة، لقوا حتفهم في عمليات العسكرية.

وشملت العملية أربع قرى هي عوماد وبعدا وقولالي وجال فول بمحافظة هيران.

ووفق المصادر نفسها، نجحت القوات الحكومية بنزع ألغام زرعها الإرهابيون في الطرق الواقعة على طول موقع العمليات.

ويزور كل من وزير الدفاع عبدالقادر نور ورئيس أركان الجيش الجنرال أدوا يوسف راغي، جبهات القتال في محافظة هيران لتشجيع العمليات الميدانية ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

والأسبوع الماضي، نفذت طائرات أمريكية غارات جوية في المنطقة نفسها لدعم عمليات الجيش الصومالي، أسفرت عن مقتل ١٤ عنصرا من الحركة الإرهابية.

والإثنين، شدد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري على جدية الحكومة الصومالية في الحرب على الإرهاب.

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