الجيش الصومالي يقتل العشرات من حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة

أفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد، أن الجيش قتل 130 من أفراد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عمليات عسكرية في مناطق متفرقة من البلاد.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع أن العمليات العسكرية التي نفذها الجيش كانت بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.

وذكر البيان أن قوات الجيش الوطني بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وكذلك تدمير مواقع لحركة الشباب، نقلا عن وكالة أنباء “العالم العربي”.

وفي 2 ديسمبر، رفع مجلس الأمن الدولي بالكامل حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية، وأبقى العقوبات المفروضة على حركة الشباب المتطرفة.

وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.

ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.

ويعتبر مجلس الأمن، حركة الشباب جماعة متطرفة هدفها “تقويض السلام والأمن في الصومال”.