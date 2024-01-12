الجيش الصيني جاهز "للقضاء" على أي مخطط "لاستقلال تايوان"

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الجمعة، أن الجيش في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات وسيتخذ كل الخطوات اللازمة “للقضاء” على أي مخطط انفصالي يهدف إلى “استقلال تايوان”.

وقال تشانغ شياو قانغ، وهو متحدث باسم وزارة الدفاع، عندما طلبت منه وسائل الإعلام التعليق على تحديث تايوان لطائراتها المقاتلة وخططها لشراء المزيد من الطائرات من الولايات المتحدة، إن جيش الصين سيدافع “بحزم” عن سيادة الصين ووحدة أراضيها.

وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها ولم تستبعد قط استخدام القوة “لإعادة الوحدة” مع الجزيرة. والحكم في تايوان ديمقراطي وتستعد الجزيرة لإجراء انتخابات رئاسية يوم السبت.