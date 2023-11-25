الجيش الصيني يجري تدريبات بالقرب من حدود ميانمار

أعلن الجيش الصيني على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيبدأ “أنشطة تدريب قتالي” اعتبارا من اليوم السبت 25\11\2023 على جانبه من الحدود مع ميانمار، وذلك بعد يوم من اشتعال النيران في قافلة شاحنات تحمل بضائع إلى الدولة المجاورة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وجاء الحادث، الذي وصفته وسائل الإعلام الرسمية في ميانمار بأنه هجوم للمتمردين، وسط مخاوف أمنية في الصين، التي التقى مبعوثها بكبار المسؤولين في عاصمة ميانمار لإجراء محادثات بشأن استقرار الحدود بعد مؤشرات حديثة على توتر نادر في العلاقات بينهما.

وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي في جيش التحرير الشعبي الصيني على تطبيق وي تشات إن التدريب يهدف إلى “اختبار القدرة على المناورة السريعة وإغلاق الحدود وقدرات إطلاق النار لقوات مسرح العمليات”.

ولم يذكر البيان الموجز تفاصيل عن توقيت أو عدد القوات.

وجاء حريق أمس الجمعة 24\11\2023 في بلدة ميوس في الوقت الذي فقد فيه جيش ميانمار السيطرة على عدة بلدات ومواقع عسكرية في الشمال الشرقي وأماكن أخرى بينما يخوض أكبر هجوم منسق يواجهه منذ الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 2021.

وتقول الأمم المتحدة إن تصاعد القتال أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص في ميانمار.