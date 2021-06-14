الجيش العراقي يطلق عملية عسكرية لملاحقة عناصر "داعش"

أطلق الجيش العراقي عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في شمال غرب البلاد.

تهدف العمليات العسكرية المشتركة الموسعة شمال غرب العراق لملاحقة بقايا تنظيم داعش التي لاتزال تشكل تهديدا أمنيا.

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، أن العمليات العسكرية انطلقت من 10 محاور، تركز جهودها في مناطق الجزيرة في الأنبار وغرب نينوى وصلاح الدين، وذلك بإسناد الطيران الحربي.

والأحد، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أن قواته مستمرة بمطاردة وملاحقة بقايا داعش، وأشار إلى أنه قتل أكثر من 13 إرهابياً من مستويات قيادية مختلفة خلال الشهر الجاري.

وكان التحالف الدولي أعلن، الخميس الماضي، تسليمه قوات أمنية عراقية أسلحة وعتادا، بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار أميركي، مبينا أنها بغرض محاربة تنظيم داعش.

وقال في بيان: “سلمت قوات التحالف، قوات إقليم كردستان العراق، أسلحة وعتادا، بقيمة 3.322.145 دولارا أميركيا”.

كما سلم التحالف الدولي قوات الأمن العراقية أسلحة وذخيرة بقيمة 3 ملايين دولار، لنفس الغرض، وذلك بحسب “العربية”.