الجيش: القوات الأوكرانية دخلت بلدة ليمان

قال متحدث باسم القوات في شرق أوكرانيا السبت إن القوات الأوكرانية دخلت بلدة ليمان، التي ظلت معقلا للقوات الروسية لفترة طويلة وذكرت كييف أنها تحاصرها، مضيفا أن القتال يشتد.

أدلى المتحدث سيرهي تشيريفاتي بتلك التصريحات للتلفزيون.

وفي آخر التطورات قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها طلبت معلومات من روسيا عن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا الذي قالت الشركة الحكومية المشغلة للمحطة إن دورية روسية اعتقلته.

وذكر متحدث باسم الوكالة دون رد على أسئلة، السبت، “تواصلنا مع السلطات الروسية ونطلب توضيحات”.

قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرجواتوم، السبت، إن دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها موسكو.

وقال بيترو كوتين رئيس الشركة في بيان إن إيهور موراشوف اُعتقل وهو في طريقه من أكبر محطة نووية في أوروبا إلى بلدة إنرهودار في حوالي الساعة الرابعة مساء أمس الجمعة 30 سبتمبر\ايلول 2022.