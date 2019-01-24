الجيش الليبي: المبعوث الأممي أصبح جزءاً من الأزمة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، الأربعاء، أن قواته تعتبر مبعوث الأمم المتحدة، اللبناني غسان سلامة، خصماً يساهم في الأزمة العنيفة التي تشهدها البلاد.

وجاء الانتقاد القوي غير المعتاد بعد أن عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “قلقها العميق” إزاء انتشار الجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر، جنوب البلاد الأسبوع الماضي.

وقال المسماري: “الحقيقة إن سلامة تحول إلى معارض وأصبح جزءاً من الأزمة الليبية”، لافتاً إلى أن انتشار قوات الجيش في مدينة سبها الجنوبية سيعزز الأمن للسكان وحقول النفط.

وأضاف للصحافيين، في مدينة بنغازي شرق ليبيا، أن “غسان سلامة يجب أن يتذكر أن هذا واجب وطني مقدس ولن نترك ليبيا مثل لبنان دولة ميليشيات وسلطات متعددة”.

وتسعى الأمم المتحدة جاهدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا منذ عام 2011 لكن ليس لها قوات حفظ سلام على الأرض.

المصدر: بنغازي (ليبيا) – رويترز