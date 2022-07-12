الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجيش الليبي يحرّر 110 مختطفين من الجنسية البنغلاديشية

منذ 35 دقيقة
A A A
طباعة المقال

حرّر الجيش الليبي 110 مخطوفين من الجنسية البنغلادشية كانوا قد تعرضوا في وقت سابق لشتى صنوف التعذيب والابتزاز، وذلك في عملية خاطفة لمفارزِ الجيش الليبي باللواء “444 قتال”.

أما العصابة الخاطفة فكانت من بني جلدة المخطوفين وعدد أفرادها 9 أشخاص، بالتعاون مع شخصين ليبيين، وكانوا يقومون باستدراج ضحاياهم في أوكار عدة، ومن ثم يقومون بسجنهم ويطالبون أهاليهم وذويهم بدفع فدية مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف دينار مقابل إطلاق صراح كل فرد.

واتخذت السلطات الليبية في حقهم جميع الإجراءات القانونية وستتم إحالتهم لجهات الإختصاص.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الصين تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا
واشنطن: النفط قد يرتفع 40% إذا لم يتم فرض سقف لسعر الخام الروسي
قيد التقييم.. الموافقة على "نظام البديل" لبعض فرق الجيش العراقي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
فضل شاكر
فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم