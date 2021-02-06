الجيش الليبي يرحب بتشكيل الحكومة المؤقتة

رحب الجيش الوطني الليبي، السبت، بنتائج ملتقى الحوار السياسي، المتمثلة بانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة، والشخصيات التي تم اختيارها للمرحلة الانتقالية.

وقال الجيش الليبي في البيان له : “القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تبارك وتهنئ الشعب الليبي بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وعلى الجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها ستيفاني ويليامز ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، التي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين”.

وأضاف: “في هذا الإطار، فإن القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية التي تم انتخابها لشغل مهام المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي ورئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد دبيبه، التي يأمل الليبيون قيامها بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، وفقا لما تم الاتفاق عليه”.

واعتبر الجيش أن ذلك سيكون “لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة، دولة المؤسسات والقانون”.