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الجيش الليبي يعلن اعتقال “قيادي بارز” في تنظيم داعش

منذ 17 دقيقة
تنظيم داعش

تنظيم داعش

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تمكن الجيش الليبي، الأحد، من إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش بعملية “نوعية” لقوات الجيش في مدينة أوباري جنوبي البلاد، مضيفة أنه “أحد أبرز قيادات تنظيم داعش في سرت” أبان سيطرة التنظيم على المدينة عام 2015.

وقال بيان للجيش إن القيادي في التنظيم “محمد ميلود محمد المكنى أبو عمر” اعتقل في العملية العسكرية التي جرت في الساعة الخامسة من فجر الأحد، مضيفا أن أبو عمر ” قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي” حيث أصيب بطلق ناري هناك تلقى بعده العلاج.

وأضاف البيان أن أبو عمر ربطته “علاقة قوية” مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبو معاذ العراقي الذي قتل في مدينة سبها في سبتمبر من العام الماضي بعد أن أصبح “والي شمال أفريقيا في تنظيم داعش”.

وبحسب البيان فإن أبو عمر “عاد إلى مدينة أوباري بعد هزيمة التنظيم في مدينة سرت حيث قام بتشكيل خلية إرهابية” في المدينة، وهو مسؤول عن عمليات منها “خطف أربع مهندسين إيطاليين في سنة 2016″ والمطالبة بفدية تقدر بأربعة ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم”.

وقال البيان إن “الصفقة تمت واستلم محمد ميلود ابو عمر التارقي القيمة المتفق عليها”.

وبحسب البيان فإن أبو عمر “لديه علاقة مع أبو الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر”.

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